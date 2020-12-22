بالأسماء.. ننشر القائمة الطويلة للفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، انتهاء أعضاء لجان التحكيم من التصويت على الأعمال الفنية لمسابقات (التصوير - النحت - النقد الفني) لاختيار وحصر الأعمال المؤهلة للمرحلة النهائية والمعرض الجماعي والمرشحة للجوائز طبقًا لمعايير التقيم.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر اليوم، إنه في مسابقة التصوير، التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، تقدم للجائزة 664 متسابقًا، تأهل منهم للمرحلة قبل النهائية 132، وتم تصفيتهم في المرحلة النهائية وتأهلهم للمعرض الجماعي وترشحهم للجائزة طبقًا لمعايير التقييم ( الأصالة - الإبداع - القيمة الجمالية "التكوين، الألوان، الملمس" - التميز)، فتأهل 68 فنانًا.

وفي مسابقة النحت، التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، تقدم للجائزة 106 متسابقين، وتأهل للمرحلة قبل النهائية 32 متسابقًا، تم تصفيتهم في المرحلة النهائية وتأهلهم للمعرض الجماعي وترشحهم للجائزة طبقًا لمعايير التقييم (الابتكار -المعاصرة - جودة الأداء) مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني، فتأهل 22 فنانًا.

وفي مسابقة النقد الفني (التشكيلي)، التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه، تقدم للجائزة 23 متسابقًا، تم تصفيتهم للمرحلة النهائية وترشح للجائزة طبقًا لمعايير التقييم (الإضافة - الإحاطة والالمام العلمي - الاسلوب - اللغة - المنهج - التوثيق - خصوصية التناول)، فتأهل 5 من الباحثين.

وفيما يلي ننشر أسماء المؤهلين للمرحلة النهائية للمسابقات (بالترتيب الأبجدي) وهم:

مسابقة التصوير:

1 - آية الله جميل محمد

2 - آية سيد أحمد سنوسي

3 - آية عبدالوهاب محمد

4 - آية فوزي أبوخطوة محمد

5 - آية مصطفى مهيري عبدالعزيز

6 - أحمد صبري محمد القط

7 - أحمد صلاح الشحات عارف

8 - أحمد محمد مصطفى عثمان

9 - أروى محمد إبراهيم عبدالعزيز دويدار

10 - أمنية حمدي الهندي إبراهيم

11 - أمنيه أشرف أحمد الرفاعي اسماعيل

12 - أميرة ممدوح محمد إبراهيم الشافعي

13 - أيمن محمد سعيد مصطفى خلاف

14 - إسراء ماجد حسن على

15 - الشيماء سعد معني عبدالحليم

16 - بانسيه أحمد عبدالعزيز محمد

17 - بلال حمدي عيد قاسم

18 - تسنيم بدر محمد أحمد

19 - حازم حمادة إبراهيم السيد عمر مصرى

20 - حبيبة أبى طلعت مسلم

21 - داليا ماجد محمد محمود نجم

22 - دينا صموئيل نصر نسيم

23 - دينا عصام عبدالعزيز عبدالسلام النجار

24 - رامز محمد فؤاد أمين تاج الدين

25 - رحاب بلال ادهم حسن

26 - روان عبداللاه محمد بكر

27 - روذان أشرف أحمد عبدالله حسن عدوان

28 - روشان أحمد أحمد القرشي

29 - سارة عاطف عزيز جرجس

30 - سارة ماهر سليمان

31 - ساره خالد سيد حسن السنباطي

32 - سالي جمال خليل عبداللطيف النجار

33 - شادي سيد عتاب محمد

34 - شاهندة أحمد زكي حسيب تعلب

35 - عمار إبراهيم صالح مقلد

36 - ليزا سمير زاهر بولس

37 - ليلى مصطفى عبدالمنعم الصده

38 - لينا إبراهيم السيد الناغية

39 - مارسيل محسن ميشيل راغب

40 - مايكل موسى جميل شكر

41 - محمد أحمد محمد حجازي

42 - محمد أحمد عبدالعال حسن زيادة

43 - محمد أمين التهامي

44 - محمد ايهاب محمد

45 - محمد جابر عبده البحيري

46 - محمد سيد أحمد السيد

47 - محمد عزت سيد محمد

48 - محمد عيد أحمد على حبيب

49 - محمود عبد التواب سيد عاشور

50 - محمود هشام علي عبدالرازق

51 - مريم معتز محمد حسن طلبة

52 - مصطفى أحمد حسين محمد

53 - منة الله إبراهيم أحمد أحمد عيسى

54 - ميران محمد سمير عبدالحليم

55 - مينا صفوت فؤاد مرقص

56 - مينا نصيف فهمى يعقوب

57 - ناجح أحمد محمود حسين العشري

58 - ناروز حنا ملاك حنا

59 - ندى أحمد شريف محمد لطفي السعيد

60 - ندى محمود عبدالمعبود صقر

61 - نور الأسلام أحمد صالح الجلالي

62 - نور خالد سعيد محمد

63 - نوران أحمد محمد سيد

64 - هالة خليل عبدالهادي الحداد

65 - هبة محسن عبدالفتاح عبدالحميد الكتبي

66 - ياسمين رضا شحاتة أبو المجد

67 - ياسمين عبدالناصر عبدالمحسن أوجابيه

68 - يوستينوس وجيه بولس جاد السيد

مسابقة النحت:

1 - أحمد طه أحمد جودة بسيونى

2 - أحمد محمد السيد حافظ

3 - إسراء حاتم طه محمد نجيب

4 - إنجي بركات عباس عبدالله

5 - روان محمد فؤاد عباس

6 - ريم اسامه مصطفى عبد المجيد

7 - سارة متهر قاسم سيد

8 - سارة يوسف عبدالعال محمد

9 - شروق باسم رياض سليمان هلال

10 - عبدالرحمن علاء محمود العجوز

11 - عمر خالد زكي على

12 - عمر عاطف صديق محمد

13 - للوه على عبد الباسط عتش

14 - لينا اكرم طه المجدوب

15 - مازن شهاب الدين زين الدين عبده

16 - مايكل وحيد فؤاد غبور

17 - مروه يسري زكي عطيه

18 - مصطفى محمد المغاورى رواش

19 - مني عمر مصطفى العطيفى

20 - هاجر محمد حلمي محمود

21 - وئام على عمر محمد

22 - يوستينا شحاتة فهمى شحاتة

مسابقة النقد الفني ( التشكيلي ):

1 - أشرف محمد محمد حسن الصويني

2 - شيماء محمود أحمد عبد الرحيم

3 - عمرو عصام أحمد عبد المنعم

4 - نهال هاني محمد السيد الشامي

5 - هاجر رجب محمد عثمان