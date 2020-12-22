محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
دعا أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الإعلامية والرعاية الصحية، جموع الصحفيين وأسرهم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الوقائية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف عبدالمجيد: "على جميع الزملاء تجنب الاستهانة، أو الاسترخاء، بل يجب على الجميع استخدام المطهرات، وارتداء الكمامات، خاصة في أماكن التجمعات، والمواصلات العامة".
ونوه عبدالمجيد، أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال تواصل الزملاء معها لطلب الدعم، رصدت تزايدًا محدودًا في الحالات التي تُعاني من أعراض فيروس "كورونا" في الثلاثة أسابيع الأخيرة بين الأسر، بما لا يدعو للقلق، لكنه يستوجب الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة، مع البدء في العلاج عند ظهور أي أعراض نزلات البرد، احترازيًا.
وناشد عبدالمجيد، المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التطهير، والتوصية بارتداء الكمامات الواقية، وتوفير المطهرات أمام المصاعد، وفي الحمامات.
ودعا عبدالمجيد الصحف الخاصة والحزبية، لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للزملاء العاملين بها، خاصة أنه يُستقطع من أجورهم شهريًا أقساط هذا التأمين، حتى يتسنى للزميل الذي يُصاب بوعكة صحية تستنفد رصيد علاجه بمشروع العلاج النقابي، أن يجد مساهمة من التأمين الصحي تساعد في استكماله العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الرعاية الصحية بـ"الصحفيين" يدعو العاملين في المهنة لتوخي الحذر من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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