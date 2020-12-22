برلمانية تناشد المواطنين اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا وتدعو رجال الأعمال لمساعدة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشادت دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب ومساعد رئيس حزب المؤتمر، بإجراءات الحكومة المصرية، لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، مناشدة المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

وأشادت عريبي في بيان لها اليوم الاثنين، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية للسيطرة على فيروس كورونا، مضيفة أنها على يقين تام أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري، موضحة أنها على ثقة تامة من أن الحكومة لن توزع لقاح الفيروس، إلا عقب التأكد تمامًا من أنه آمن على صحة المواطنين.

ودعت عريبي، رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لمساعدة الدولة في منع تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنها بدأت بنفسها من خلال توزيع 36 طن كلور لتطهير شوارع دائرتها بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى توزيع كميات من الماسكات والأدوية على مستشفيات العزل في المحافظة.