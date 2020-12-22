شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ملوي يرد على شائعة وجود «محاسيب» لإنهاء شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت اليوم الإثنين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى في جنوب محافظة المنيا، بيانا طالبت فيه المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقرب بعض الأشخاص لرئيس المدينة، وبعض القيادات المحلية، وقدرتهم على إنهاء مصالح وشكاوى المواطنين بالعديد من الوحدات المحلية.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية متمثلة في شخص رئيساها وقياداتها، تقف على مسافة واحدة في قضاء مصالح المواطنين وفقاً للقوانين والتعليمات التي تخضع فيها للجهات الرقابية.

أكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية ترحب بالمواطنين لتلقى طلباتهم وشكواهم دون أي وسيط، وأن الدولة كلفته كقيادة تنفيذية لمركز ملوى بخدمة المواطنين دون وساطه من أحد.

واصل رئيس مركز ملوي، جولاته الميدانية بالمركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية، وإزالة أي معوقات محتملة لسرعة التنفيذ. وتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومى والانتهاء من التشطيبات، وأعمال تمهيد ووضع التربة الزلطية بطريق المعصرة ـ جلال الشرقية، بطول 3 كيلو متر استعدادً للرصف واستكمال أعمال تمهيد طريق الديروطية.

وخلال الجولة الميدانية تم متابعة أعمال تبطين ترعة نواى وذلك ضمن تأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ضمن خطة وزارة الرى لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع. كما تفقد رئيس المركز، أعمال رفع النقطة الوسيطة بقرية تندة مكلفاً رئيس القرية بتوفير كافة المعدات اللازمة لنقل وإزالة القمامة والمخلفات خلال فترة زمنية وجيزة بما يحقق الصالح العام للمواطن، كما تم تفقد موقف تندة وعرض مقترح لنقل موقف السيارات.