شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الله يضاعف ثواب الصدقة على قدر أخلاق النية في التصدق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة إنشاء البئر الواحد في يقدر بـ25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الاهالي في بعض المناطق بمرسى مطروح لا يجدون شرب المياه، والبعض يعتقد بأن كل محافظة مرسى مطروح منطقة ترفيهية، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وتابع «رضا»، خلال حواره ببرنامج «مفاتيح القلوب»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الإثنين، ان الله يضاعف ثواب الصدقة على قدر أخلاق النية في التصدق، وسميت الصدقة بهذا الإسم، لأن الإنسان يجب أن يكون صادق مع ربه في الانفاق على الفقراء.

وأشار إلى أن المسلم عليه أن يكون مصرًا على إخراج الصدقات، خاصة إذا كان مقتدرًا، مشيرً إلى أن هناك شخص في فلسطين تبرع لمؤسسة نبض الحياة بتكلفة إنشاء بئر وإنشاء 45 وصلة مياه، معقبًا: «ربنا يزيد ويبارك، تبرع بمبلغ كبيرة، الرجل تواصل معي، وبعد ذلك أرسل لي شخص دفع اموال التبرع للمؤسسة».