شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 سناتر للدروس الخصوصيه بحي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الإدارة الهندسية برئاسة المهندس محمد صلاح، مدير إدارة التنظيم وفريق العمل، بحملة لغلق وتشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حي فيصل بمحافظة السويس. جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس. وتستكمل الحملة أعمالها لغلق جميع سناتر الدروس الخصوصية الموجودة في نطاق الحي. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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