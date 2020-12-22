شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر قرارات الدول العربية لمواجهة سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق المتزايد تنتاب العديد من دول العالم، لاسيما الدول العربية، مع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما وضع الآمال التى علقها الملايين على اللقاحات التى تم إنتاجها للأعراض، فى مهب الريح.

وقررت عدد من الدول العربية إيقاف كافة رحلات المسافرين من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة لعدد من البلاد ويؤدى لتفاقم الوضع الوبائى فى هذه الدول.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية على العايد، أن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارًا من اليوم وحتى الثالث من يناير المقبل.

وبين العايد، أن القرار يأتى فى ضوء تطورات الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائى فى المملكة.

وأكد العايد، أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصحة بالاستناد إلى توصية صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، لافتا إلى أن استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا، مبينًا أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية فى العالم، وستتخذ أية إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أى انعكاسات سلبية على الوضع الوبائى فى المملكة.

وباتت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن دول عربية وأوروبية، بعد منع السفر من وإلى المملكة خوفا من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ما أثار حالة من الارتباك والفزع من تفشى هذا النوع بين الدول التى تعانى من تفشى الوباء وتتخوف من السلالة الجديدة.

إلى ذلك، قررت تونس تعليق رحلاتها الجوية من وإلى عدد من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية فى بيان اليوم الاثنين عن هذا القرار ابتداء من اليوم الاثنين حتى إشعار آخر، بسبب تطور الوضعية الوبائى فى العالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 فى بريطانيا.

ويشمل القرار جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وبريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا.

بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتي عن تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء الاثنين، إنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن سلامة المسافرين و الطاقم الجوي من أهم أولويات الاتحاد للطيران فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

وفى سياق متصل، قررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجارى وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من اليوم وحتى بداية يناير 2021، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا التى شهدت موجة من تفشى فيروس كورونا المتحور.

فيما قالت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، فى تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى أراضيها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، عقب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى عدد من الدول، ورغبة فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ودعت الحكومة السعودية كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أى دولة ظهر فيها الوباء، للعزل المنزلى لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ قدومه إلى المملكة وإجراء فحص فيروس كورونا خلال فترة عزله مع تكرار الفحص كل 5 أيام، كما دعت كل من عاد من ذات الدول التى ظهر فيها الوباء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس، عن مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية قوله أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد فى عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وأشار المصدر إلى "قرار الحكومة السعودية بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا فى الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا فى أراضى المملكة، فيسمح لها بالمغادرة، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابل للتمديد أسبوعًا آخر".

ولفت المصدر إلى استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التى لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة السعودية، بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تتم مراجعتها فى ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

من جانبها، قررت اللجنة العليا فى سلطنة عمان والمكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غدٍ الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 م ولمدة أسبوع.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية (العمانية) أن ذلك يأتى بناءً على ما أعلنت عنه السلطات فى عددٍ من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ووقايةً لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها.

وأشارت إلى أنه سوف تُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات وستستمر اللجنة فى متابعة الوضع الوبائى للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.

ويأتى القرار فى إطار الانعقاد المستمر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) وانطلاقًا من دورها فى حماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذا الفيروس.

وفى نفس السياق، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من أمس الأحد، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.

ونقلت "هسبريس" بيان للحكومة المغربية يوضح أن هذا القرار يأتى فى إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشى جائحة كورونا.