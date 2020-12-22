شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة مكافحة الفيروسات" تعلن زيادة إصابات كورونا حتى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن إصابات كورونا ارتفعت بمصر، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة خاصة بالأشخاص الذين يجرون مسحة فقط.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لم نصل بعد حتى ذروة الموجة الثانية، والإصابات ستزداد خلال شهرى ديسمبر ويناير، ثم ستنخفض مرة أخرى»، مناشدة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكملت «جميع مستشفيات العزل تكثف استعدادها، والفترة الماضية منحت الأطباء خبرة كبيرة فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا»، مشيرة إلى لجنة الفيروسات تتابع بروتوكولات العلاج باستمرار.

وتابعت «أشجع التطعيم بلقاح كورونا، وسأتلقى اللقاح الصينى فور إتاحته».