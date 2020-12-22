شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: مصر ثانى أكبر دولة من التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إنشاء وإدارة مجموعة من المناطق والمستودعات الاستراتيجة، ويتم تقدم الأرض للمستثمر ويتم وضع الكهرباء والمياه والصرف الصحى وبعقد حق انتفاع لمدة 50 عاما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن هناك ما يقرب 6 ملايين يعملون فى قطاع التجارة، وهناك طفرة كبيرة فى قطاع التجارة ومن اكثر كثافات.. ويوجد 18 مشروعا بتكلفة تقدر 50 مليار جنيه.. وهناك شركة إماراتية تضخ استثمارات بالدولة تقدر بـ 6 مليار جنيه".

وتابع أن قطاع التجارة تنموا وتصل إلى 14%، بالإضافة إلى أن هناك سلسلة شركات صغيرة فبل الجائحة تبيع بـ 5 ملايين فى الشهر وبعد الجائحة الكورونا يبيع أون لاين ووصل إلى 50 مليون جنيه.. ومصر ثانى أكبر دولة من حجم التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط".