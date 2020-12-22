شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ارتفاع تصدير الذهب المصري بسبب تطور الإنتاج وإتاحة أوزان من 2 لـ100 جرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب في مصر، أن هناك تطويرا لصناعة الذهب للخروج بأوزان وأشكال جديدة تتواءم مع احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن تطور الأشكال الذهبية التي ننتجها في مصر مكنتنا من التصدير للخارج، في ظل إتاحة اوزان ذهبية من 2 جرام إلي 100 جرام.

وأضاف في تصريحات لليوم السابع، أن تطور صناعة الذهب جعلت الإنتاج المصري يحظى بمكانة خاصة في أسواق كبيرة مثل سوق دبي في الإمارات، لافتاً إلى أن استمرار تطور الإنتاج يجعل القاهرة محط أنظار المستوردين من كافة الدول.

وفي سياق متصل، وبشأن دمغ الذهب بالليزر، أشار ممدوح عبد الله إلى أن المستهلك لن يضار من موضوع دمغ الذهب بالليزر ويمكن إعادة بيع المشغولات الذهبية الموجودة الآن مع المواطنين حتي بعد تطبيق عملية الدمغ بالليزر ويمكن البيع بالفاتورة القديمة، لافتاً إلى أن الكميات من الذهب الموجودة في السوق الآن ستعود إلى مصلحة الدمغة والموازين لإعادة دمغها بالليزر.

وقفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، بنسبة 76٪ لتصل إلى 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة 71% لتسجل 282 مليون دولار في مقابل 165 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

وتسيطر 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من " يناير-سبتمبر 2020" بقيمة 2.427 مليار دولار.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69.7% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.703 مليار دولار في مقابل 924 مليون دولار بنمو 84%.