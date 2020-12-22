واشنطن: لن نمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت واشنطن أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعربت الصين اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، مطالبة واشنطن بعدم تنفيذ بنوده، التى وصفها بـ"التمييزية" ضد الصين، والتوقف عن تسييس مسألة مراقبة الأوراق المالية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الاثنين، تعليقا على توقيع ترامب على مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية بعدما أجازه الكونجرس الأمريكي، وسط تقارير عن أن القانون يستهدف الصين بشكل رئيس.

وقال بين إن "الجانب الأمريكي أصر على توقيع مشروع القانون التمييزي ضد الشركات الصينية، متجاهلا الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطات المراقبة الصينية للتعاون مع الولايات المتحدة في التدقيق والمراقبة المالية".