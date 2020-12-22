شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لن نمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت واشنطن أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وأعربت الصين اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية، مطالبة واشنطن بعدم تنفيذ بنوده، التى وصفها بـ"التمييزية" ضد الصين، والتوقف عن تسييس مسألة مراقبة الأوراق المالية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الاثنين، تعليقا على توقيع ترامب على مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية بعدما أجازه الكونجرس الأمريكي، وسط تقارير عن أن القانون يستهدف الصين بشكل رئيس.
وقال بين إن "الجانب الأمريكي أصر على توقيع مشروع القانون التمييزي ضد الشركات الصينية، متجاهلا الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطات المراقبة الصينية للتعاون مع الولايات المتحدة في التدقيق والمراقبة المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لن نمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.