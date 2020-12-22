شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا فيروس يتسم بالتحور ويشهد عدة طفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يتسم بكثرة التحور، وهو ما يسبب العديد من الطفرات.

وأضافت الرباط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، تقديم عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، أن السلالة الجديدة لكورونا أكثر قدرة على الانتشار، لكن لا يوجد دليل على كونها أكثر خطورة حتى الآن.

وناشدت الرباط، بتشديد الإجراءات الاحترازية قائلة:" يجب اتباع الإجراءات، وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة، وارتداء الكمامة"، مشيرة إلى عدم ثبوت اختلاف أعراض السلالة الجديدة لكورونا حتى الآن.

وأكملت الرباط، أن هناك 3 عوامل يمكن أن تؤدي إلى وقف تفشي كورونا، من بينها المناعة المجتمعية، أو اللقاح، أو التوصل إلى دواء، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تستهدف حصول 20% من الدول التي تحتاج إلى مصل على اللقاح منتصف العام المقبل.

وتابعت الرباط، أنه لا يوجد قرار بشأن إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا، ويجب أن يكون هناك ثقة بين متخذي القرار والهيئات التنظيمية، معربة عن تفاؤلها بمواجهة أزمة كورونا حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.