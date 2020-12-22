شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى يرصد ظاهرة الاقتران العظيم للمشترى وزحل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما تعد واحدة من أجمل الظواهر الفلكية النادرة، والتى تعرف بظاهرة "الاقتران العظيم"، حيث اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، والتى لم تحدث منذ 400 سنة، ونشر مركز الفلك الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا لظاهرة الاقتران العظيم اليوم، حيث لاقتران كوكب المشترى وكوكب زحل.

وكان مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أذاع بث المباشر لظاهرة "الاقتران العظيم"، حيث اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، وذلك في ظاهرة لم تحدث منذ 400 سنة.



الصور الأولية للاقتران العظيم، اقتران المشتري وزحل

وكان تليفزيون الخليج 365 أجرى حوارًا مع الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذى أكد أن اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، وهما اثنين من كبار كواكب المجموعة الشمسية، لذلك يطلق عليه الاقتران العظيم أو الأعظم.



مركز الفلك الدولى ينشر صورا لظاهرة الاقتران العظيم

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الاقتران العظيم بين المشترى وزحل بدءا منذ أيام ويبلغ ذروته مساء اليوم الإثنين 21 ديسمبر الجارى بعد غروب الشمس مساء وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث سيفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية ألمع نجوم السماء فى تلك الليلة.

و يمكن للمتابعين من الهواه والمهتمين رؤية الاقتران بالعين المجردة، ولا يوجد خطورة من ذلك، الا أنه بمشاهدته من خلال التلسكوب فسنتمكن من رؤية أقمار المشترى الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد) .

وهذا الاقتران يتكرر كل 20 عاما، حيث كان أخر اقتران فى مايو 2000، ولكن لم يكن الاقتران بهذا القدر من القرب من الأرض سوى من 800 عام، وهذا ما وصف هذا الحدث الفلكى بأنه نادر.