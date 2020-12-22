شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارا ولا دليل على مقاومتها للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرارات تعليق الطيران حول العالم، بسبب سلالة كورونا الجديدة، ومطالبة مترو الأنفاق للركاب بعدم الانتظار أكثر من 3 دقائق بالمحطات، في إطار مواجهة كورونا، فضلاً عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متنوعة.

الرئيس السيسي يبحث مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأداء المالى للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





فريق علمى بمعهد الفلك يبدأ رصد الاقتران الأعظم بين المشترى وزحل بمرصد حلوان

بدأ المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى رصد واحدة من أجمل الظواهر الفلكية النادرة جدا والتى أطلق عليها الاقتران الأعظم وهى اقتران نادر الحدوث بين المشترى وزحل.





الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " صمود - 16 "

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "صمود -16" والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى ، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى .

واشنطن بوست: ترامب يترك أزمات لبايدن ويقوض رئاسته قبل توليه الحكم

قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يترك أزمات عديده لخلفه المنتظر جو بايدن، ويقوض رئاسته قبل أن يستعد لخوض سباق البيت الأبيض مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن، عندما يؤدى اليمين رئيسا للولايات المتحدة فى 20 يناير، سيواجه قائمة من الأزمات، تشمل التسلل الإلكترونى الهائل، ووباء كورونا العالمى، والتعافى الاقتصادى البطيء، وتداعيات التوترات العرقية فى أمريكا.

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارا ولا دليل على مقاومتها للقاح

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم، إن المعلومات التي أبلغتنا بها السلطات الصحية في المملكة المتحدة بأن السلالة الجديدة (الفيروس المتغيّر) أكثر قدرة على الانتشار، مشيرة إلى أنها تُجرى حاليًا مزيدًا من البحوث للتعرّف على سرعة هذا الانتشار، وهل يرتبط بالسلالة الجديدة نفسها أم توجد عوامل أخرى متداخلة، ومن المعلومات المبدئية نعرف أن السلالة المتغيرة لا تسبب درجةً أشد من المرض، والدراسات لا تزال تجري على المصابين بهذه السلالة مقارنة بالمصابين بفيروس كورونا.

أجمل 10 أهداف لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد جائزة الأفضل فى إنجلترا 2020

حقق النجم المصري محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب فى عام 2020، فى الاستفتاء الذى أجرته صحيفة "ديلي ميرو" داخل إنجلترا.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، كما استطاع أن يحافظ للعام الرابع على التوالى على صدارته لهدافي الريدز فى كل البطولات، متفوقاً على زميليه ساديو ماني وفيرمينو.

مترو الأنفاق يطالب الركاب بعدم الانتظار بالمحطات أكثر من 3 دقائق لمواجهة كورونا

طالبت شركة مترو الأنفاق ، الركاب بعدم الانتظار فى المحطات أكثر من 3 دقائق أو تخطى زمن التقاطر بين القطارات للوقاية ضد كورونا ومنع التزاحم والتكدس فى محطات الخطوط الثلاث

وطالبت شركة المترو الركاب بضرورة ارتداء الكمامات خلال دخول محطاتها لاستقلال المترو حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية، مشددة على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

تعليق الطيران كلاكيت ثانى مرة.. العالم يعيد الإغلاق مجددا لمواجهة كورونا

عادت عدة دول حول العالم مرة أخرى لإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية لمواجهة السلالة الجديد من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، كما قررت عدد من الدول العربية إيقاف كافة رحلات المسافرين من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف السلالة الجديدة، وذلك خوفا من انتقالها لعدد من البلاد ويؤدى لتفاقم الوضع الوبائى فى هذه الدول.

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

صادقت الوكالة الأوروبية للأدوية على الترخيص لاستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا ، وبحسب ما ذكر مسؤول بالوكالة فى مؤتمر صحفى يعقد الآن، فى مدينة أمستردام الهولندية، سنحتاج لمزيد من اللقاحات كي نلبي الحاجة ليس في أوروبا فقط بل في كل دول العالم.، واصفة لقاح كورونا بأنه إنجاز علمي ونتيجة لتعاون بين مؤسسات عديدة حول العالم





مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره.. مرآة تعكس ما يدور داخل أروقة الحكومة

دشن مجلس الوزراء الإصدارة المُطوّرة من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي الدائم نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وإبراز الجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة.





استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق رصاص بدمياط

استشهد رجل شرطة ولقي ثلاثة من العناصر الإجرامية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بدمياط، وذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المُتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.





فوربس: ثروات المليارديرات العرب تقفز 11 مليار دولار فى 7 أشهر.. الجزائرى يسعد ربراب أكثر الرابحين بصافى ثروة 7.5 مليار دولار.. ناصف ساويرس يضيف 2.7 مليار دولار لثروته.. واستقرار ثروات 10 أثرياء بنفس مستوياتها

رغم تأثير فيروس كورونا على جميع مجالات الحياة عام 2020، وبشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية بأنحاء العالم، إلا أن مليارديرات العرب تمكنوا من زيادة ثرواتهم بنحو 10.8 مليار دولار على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث زادت ثروات الأثرياء العرب البالغ عددهم 21 ثريًا بنحو 10.8 مليار دولار منذ الكشف عن قائمة فوربس للمليارديرات فى إبريل الماضى، وحتى يوم 25 نوفمبر، وبلغ مجموع الثروات 58.1 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار فى إبريل، وفقا لإحصائات مجلة فوربس الشرق الأوسط.





6 دول عربية تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.. الأردن: وقف رحلات المسافرين المباشرة وغير المباشرة القادمة من المملكة.. والكويت تغلق حدودها البرية والبحرية احترازيا.. والسعودية تعلق الدخول أراضيها لمدة أسبوع

قررت عدد من الدول العربية إيقاف كافة رحلات المسافرين من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة لعدد من البلاد ويؤدى لتفاقم الوضع الوبائى فى هذه الدول.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية على العايد، أن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارًا من اليوم وحتى الثالث من يناير المقبل.