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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتلقي لقاح كورونا علي الهواء ويناشد الأمريكيين بارتداء الكمامات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي منذ قليل، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن لقاح كورونا علي الهواء مباشرة، فى خطوة لطمأنة الأمريكيين بمدى فاعليته وعدم خطورته، وذلك لتحفيزهم علي الإقدام علي خطوة تلقي اللقاح.
وتم حقن بجرعته الأولي من اللقاح علي الهواء مباشرة بعدما ظهر مرتدياً قناعاً طبياً، كجزء من جهد متزايد لإقناع الجمهور الأمريكي بأن التطعيمات آمنة.
وقال الرئيس المنتخب إن الحصول على اللقاح مجرد البداية، ولكن القضاء على الوباء سيستغرق وقتا، مناشداً الأمريكيين بالاستماع إلى نصائح الأطباء والخبراء وارتداء الكمامات وعدم السفر والتجمع مع الأسر.
ويأتى الحدث فى الوقت الذى سيبدأ فيه اللقاح الثاني ، الذي أنتجته شركة موديرنا ، في الوصول إلى الولايات ، لينضم إلى لقاح فايزر-بيونتيك في ترسانة الولايات المتحدة ضد جائحة كوفيد-19 الذي قتل أكثر من 317000 في الولايات المتحدة.
وسجلت جامعة جونز هوبكنز 189.099 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد في الولايات المتحدة يوم الأحد و 1509 حالات وفاة جديدة ، وكلاهما انخفض عن أعلى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي ولكن في أيام عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تنخفض الأرقام عادة. كان هناك أكثر من 17.8 مليون حالة في الولايات المتحدة.
بايدن
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