شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": الحضور "إجبارى" بالمدارس الفنية حتى 10 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن الحضور إجبارى فى مدارس التعليم الفنى، حتى يوم 10 يناير المقبل، نظرا لأن الطلاب فيها يحتاجون إلى الذهاب للمدارس من أجل التدريبات العملية.

وأضاف مجاهد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه يمكن السماح بالغياب لمن لديه ظروف صحية، مشيرا إلى إمكانية تعويض هؤلاء فيما بعد.

وأوضح أن هذه الفترة تتضمن إجازات كثيرة، فضلا عن أن التواجد يكون فى أيام محددة فقط، مشددا على حرص الوزارة على صحة الأبناء وأعضاء هيئة التدريس معا، مضيفا أنه لن يتم حذف أية أجزاء من المناهج المقررة على الطلاب فى الفصل الدراسى الأول، مضيفا: "نسهل على الناس ونعطى الحرية لولى الأمر بأن يختار ما يناسب ابنه".

وتابع أن عدد طلاب التعليم الفنى فى كل المدارس يبلغ 2 مليون، مقابل 140 ألف عضو هيئة تدريس، مؤكدا استمرار الدراسة فى جميع مدارس التعليم الفنى دون استثناء.