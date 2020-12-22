شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اليوم أكبر نسبة حضور فى العام الدراسى ولا بد من استكمال الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن كلمات إغلاق وتعليق وحذف أو إغلاق الامتحانات غير واردة على الإطلاق، وأن الدراسة تسير كما هى، مضيفا: "ما قلناه استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية من كوونا".

وأوضح وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "نترك الاختيار لولى الأمر لمن يود أن يكمل دراسته أو التعلم الذاتي، وتم إتاحة مصادر كثيرة لذلك، لكى نوقف الهاشتاجات والتريند، ومن يقول صحتنا أهم من التعليم له الاختيار أن ينفذه على أولاده ونحن نمكن له الفرصة".

وأكد أن الدراسة لا بد أن تستكمل لأن اللجان تحريرية ومراقبة ولا أبحاث، مشيرا إلى أن اليوم أكبر نسبة حضور في العام كله بالمدارس، معلقا: "حاجة غريبة جدا، الناس اللى عاوزة تودى أولادها المدرسة غالبية كاسحة، لكى نتأكد أن الأصوات التي تعطلنا لها أهداف أخرى، حيث معظم مديري المديريات وتابع: "قررنا تقديم موعد الامتحانات على 10 يناير حتى 5 فبراير لإتاحة وقت أطول لفترة الامتحانات "، مشيرا إلى أن هناك مراكز دروس خصوصية لا تزال تعمل حتى الآن حيث أنها خطر على الطالب تعليميا وصحيا، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تحكم أكبر من الدولة على هذه المراكز.

وذكر وزير التربية التعليم، أن الامتحانات عادية وتم توسيع الخريطة الزمنية حتى لا يأتي الطلاب في المراحل العمرية مع بعض، مشيرا إلى أن الوزارة استبعدت نظام الأبحاث في الامتحانات لأنه غير عادل وغير سليم في التطبيق.

ولفت وزير التعليم، إلى أن القنوات التعليمية متاحة على التليفزيون وعلى اليوتيوب وتحقق مشاهدة عالية كما أن بنك المعرفة حقق 350 مليون مشاهدة.