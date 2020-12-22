شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة المصريين العالقين بالخارج فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم تفعيل غرفة عمليات لمتابعة العالقين من المصريين بالخارج، لاتخاذ إجراءات لمساعدتهم، وذلك ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعده ودعم المصريين العالقين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، على احترام سيادة القانون فيما يتعلق بقرارات عدد من الدول لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالسير قدما نحو توطين صناعة السيارات خاصة صناعة السيارات الكهربائية، وتابعت: نسعى لخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.

وناشدت وزيرة الهجرة المصريين في الكويت والسعودية للتفاعل مع الوزارة لتقديم المساعدة لهم.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).