شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعى ومنتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام، إن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعى ومنتظم ولا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدنى بجمهورية مصر العربية.

وأهابت وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدنى وتوخى الحذر فى نشر بيانات غير دقيقه تعمل على أثارة البلبلة.

وكانت الشركة الوطنية مصرللطيران قد أكدت على إلتزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للمحافظة علي صحة و سلامة الركاب، وللحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تسير غدا الثلاثاء، 48 رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، عمان، البحرين، الخرطوم، نيروبي، أبوظبي، أديس أبابا، إربيل، و 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.