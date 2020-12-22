شكرا لقرائتكم خبر عن "الدواء الأوروبية": نرجح فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الدواء الأوروبية، إنه من المرجح للغاية أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وبعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا تقوم هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا اليوم الإثنين بتقييم لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech، كما أنها ستعطي الضوء الأخضر لوضع أوروبا في طريقها لبدء التطعيم في غضون أسبوع، وذلك بحسب ما ذكر موقع "France24".