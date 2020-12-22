شكرا لقرائتكم خبر عن "الدواء الأوروبية": نرجح فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الدواء الأوروبية، إنه من المرجح للغاية أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وبعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا تقوم هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا اليوم الإثنين بتقييم لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك BioNTech، كما أنها ستعطي الضوء الأخضر لوضع أوروبا في طريقها لبدء التطعيم في غضون أسبوع، وذلك بحسب ما ذكر موقع "France24".
وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا، إنها تخطط لبدء التطعيم اعتبارًا من 27 ديسمبر في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأت التطعيمات بلقاح فايزر في وقت سابق من هذا الشهر.
وإذا تم منح الموافقة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، فإن العقبة الأخيرة هي موافقة المفوضية الأوروبية والتي من المتوقع أن تكون يوم الأربعاء.
استهدفت رئيسة اللجنة أورسولا فون دير لاين بالفعل بدء التطعيمات في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر، بعد عيد الميلاد مباشرة تقريبًا.
يجري تجنيد طلاب الطب والأطباء المتقاعدين والصيادلة والجنود في حملة تلقيح أوروبية ذات نطاق غير مسبوق.
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