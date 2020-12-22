شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعاً افتراضياً حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت السفارة المصرية في بكين اليوم الاثنين اجتماعاً افتراضياً بين الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير "دينج لي" مساعد وزير الخارجية الصيني.

وقام الجانب المصري باستعراض مستجدات المفاوضات وإبراز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.