شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توقف الإجازات الوجوبية للأطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصحة والسكان، وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التى يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.

وشددت الوزارة على الالتزام بقرارها والمتابعة المستمرة بمستجدات فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقررت أيضًا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التى تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتى استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.