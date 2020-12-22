شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليمات الصحة للوقاية من كورونا.. حظر الأفراح وارتداء الكمامات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التوجيهات الهامة لقطاعتها المختلفة تشمل تقليل الأعداد فى المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت التعليمات كالتالى:

1- تنظيم العمل بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة المقبلة ليكون من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين

2- التشديد على جميع العاملين المترددين على جميع الأسواق والمحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك ومترو الأنفاق والقطارات ووسائل النقل الجماعى سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة وتطبق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذة الإجراءات.

3- المتابعة المستمرة للتأكيد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين .

4- حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبق العقوبات.

5- استمرار غلق دور المناسبات وحظر اقامة سرادقات العزاء وتطبق العقوبات اللازمة على المخالفين.

6- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبق العقوبات اللازمة على المخالفين.