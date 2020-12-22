شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يترشح لجائزة True Story Award العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جائزة «True Story Award» العالمية قائمتها القصيرة للمرشحين للحصول على جائزتها العالمية منذ قليل، وتصدر التحقيق الاستقصائى طفايات قاتلة المنشور على صفحات الخليج 365 للزميلين محمد أبو ليلة وأحمد جمال الدين قائمة المرشحين.

ووثق الزميلان، محمد أبو ليلة، وأحمد جمال الدين، خلال 4 أشهر، شهادات لثلاث حالات تعرضوا لمشكلات حقيقة بسبب طفايات الحريق المغشوشة كادت أن تودى بحياتهم.

وتتبع الزميلان خط تصنيع الطفاية المغشوشة بمعايشة فى عدد من ورش بير السلم بمحافظة البحيرة غير مؤهلة للتصنيع وليس بها رقابة وتقوم بتوريد الطفايات لمحلات لبيعها بمحافظة القاهرة وباقى محافظات الجمهورية.

كما تتبع أبو ليلة وجمال الدين، زبائن تلك الورش والتجار الذين يستخدمون الطفايات، من بينهم سوق الطفايات بشارع الجمهورية وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ويتنافس على جائزة «True Story Award» كبار الصحفيين فى مصر والعالم، وتقدم الأعمال للمسابقة بـ 12 لغة تتميز جميعها بتناول القضايا الهامة بعمق وجودة عالية.

ستختار لجنة التحكيم الرئيسية التى تتكون من 50 عضوًا من 29 دولة بعد ذلك أفضل 3 نصوص من 42 مرشحًا، وسيقام حفل توزيع الجوائز كجزء من مهرجان ربيع 2021 فى مسرح برن بسويسرا.