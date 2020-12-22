شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجامعات تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم للجان الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الثلاثاء لإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، على أن يجرى يوم الاربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وشهد أمس الاثنين إجراء جولة الإعادة بانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانتخابات يوم الاحد الماضى اليوم الأول المحدد لها .

وكانت تجرى انتخابات الإعادة في 7 كليات بجامعة القاهرة أمس هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض،وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية" واكتمال النصاب بكلية الزراعة فى اليوم الأول .

وتنص اللائحة المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية على ضرورة مشاركة 50% +1 من الطلبة في العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، كما نصت اللائحة على الحالة التى يتم فيها اصدار قرار بالتعيين لممثلى لجان الاتحاد حيث نصت على أنه واذا لم يكتمل النصاب سواء فى المرة الأولى أو الثانية تصدر السلطة المختصة فرارا بتعيين ممثلى هذه اللجان.