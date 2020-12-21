شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد.. جامعة بنى سويف: التحقيق مع أستاذ الإعلام تم لمخالفته قانون الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردًا على ما نشر بجريدة «المصرى اليوم» بتاريخ 4/ 12/ 2020 فى مقال للدكتور عمار على حسن بعنوان «وصف آخر لمصر: وفضيحة فى الجامعة» نوضح التالى:

أولًا: جاء فى المقال: ورد فى شكوى الطلاب أن «روايته تنطوى على عبارات تنال من الدولة حسب وصفهم وتنحاز إلى جماعة الإخوان، وتحوى عبارات جنسية.....»، «فكيف لكاتب أن يتهم بالانحياز لجماعة دينية وإطلاق عبارات جنسية فى آن واحد وكلتاهما تهمتان لا أصل لهما؟»، ويُرد على ذلك بأنه لم يَرد فى التحقيقات على الإطلاق اتهام أ. د. عبدالرحيم درويش بالانحياز إلى جماعة الإخوان، أو أى جماعة إرهابية.

ثانيًا: ورد فى المقال فيما يتعلق برواية «اثنان أربع ستات» أنه كان يجب تشكيل لجنة من نقاد الأدب بالجامعة لقراءة الرواية وكتابة تقرير شاف عنها، لأن الأمر يتعلق برواية أدبية «مطروحة خارج الجامعة للقارئ العام..»، ويرد على ذلك بأن الأمر يتعلق برواية بها عبارات وصور خادشة للحياء قررها الدكتور درويش على طلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة بنى سويف.

فالأمر لا يتعلق برواية أدبية أو بصراعات على مناصب قيادية داخل الجامعة، ولكن برواية أدبية تُدرّس للطلاب كان من المفترض أن تخلو من عبارات وصور خادشة للحياء، بل كان يجب أن ترقى إلى مستوى المقررات العلمية التى تُدرّس إلى الطلاب فى هذه المرحلة. لذلك وطالما أن الأمر هكذا فلا مجال للحديث عن رواية مطروحة خارج الجامعة للقارئ العام، بل هى مقررة ضمن مقرر مادة التربية الإعلامية لطلاب الفرقة الثانية.. لذلك فإن سلطة تقييمها كمصنف علمى يدرس للطلاب يكون من سلطة الأقسام العلمية، للوقوف على مدى مطابقتها للتوصيف العلمى للمقرر وعدم خروجها على التقاليد والقيم الجامعية.

وقد ثبت من التحقيقات التى تمت بمعرفة المحقق القانونى ما نسب إلى أ.د. عبدالرحيم درويش من مخالفات فى حقه بناءً على شكوى طلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة بنى سويف. الأمر الذى ترتب عليه إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف، وقد انتهى المجلس إلى مجازاة د. درويش بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر لما ثبت فى حقه مما نسب إليه من ارتكاب مخالفات تأديبية، خاصة أن د. درويش - وكما ورد فى التحقيقات - لم ينكر ما ورد بالشكوى من ألفاظ خادشة للحياء فى الرواية، وكان يستنكر أنها خرجت من السياق الدرامى.

مما سبق يتضح أن الأمر لا يتعلق برواية أدبية مطروحة خارج الجامعة للقارئ العام، بل يتعلق برواية تُدرّس للطلاب، بها عبارات وصور خادشة للحياء مقررة على طلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، فضلًا عن ذلك فإن الأمر يتعلق بسلوك أستاذ جامعى وبتصرفات صادرة منه أثناء إلقاء المحاضرات تمثل مخالفة صريحة لنص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات.

رئيس جامعة بنى سويف

أ. د. منصور حسن