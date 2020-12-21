شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تفعيل غرفة عمليات العالقين بعد إغلاق الكويت حدودها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من عمال مصريين بعد إعلان الكويت إغلاق حدودها، مؤكدة احترامها لسيادة دولة الكويت.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تم تفعيل غرفة عمليات العالقين، وسيتم عقد اجتماع غدا الثلاثاء، فضلا عن تفعيل مبادرة خلينا سند لبعض»، مشيرا إلى أنه جاري حصر أعداد المصريين العالقين بالخارج.

وناشدت الوزيرة المصريين العالقين بالكويت والسعودية بالتواصل مع الوزارة لتقديم المساعدة لهم.

وحول مؤتمر «مصر تستطيع»، قالت الوزيرة: «عقدنا 5 مؤتمرات ومن المقرر عقد السادس في شهري أبريل ومارس المقبلين»، مشيرة إلى عقد جلسات حوارية ضمن إجراءات الاستعداد للمؤتمر، من بينها مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

وأوضحت أنه تم عقد جلسة بحضور وزيرة الصناعة وعدد من المسؤولين لمناقشة توطين صناعة السيارات، مؤكدة حرص الدولة على الاستفادة من خبرة المصريين العاملين بالخارج في مجال صناعة السيارات.