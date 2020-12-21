شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأزهر يرصدون الاقتران الأعظم بين «المشترى» و«زحل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الباحثون والطلاب بقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر، بمتابعة ورصد حركة الاقتران الأعظم بين كوكبي المشتري وزحل، من أعلى مبنى الفلك والأرصاد الجوية، ومن خلال تليسكوبات مجهزة بالقسم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني، نائب رئيس جامعة الازهر لشؤون التعليم والطلاب، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عبدالرازق صياد، رئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية، والدكتور فؤاد يوسف كمال، أستاذ مساعد الفلك بالكلية، والدكتور عبدالله أحمد على، مدرس مساعد الفلك بالقسم، ولفيف من الطلاب.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.