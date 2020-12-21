شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مستشفى المسنين بجامعة عين شمس للعزل للمصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتخصيص مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس، والذين تثبت إصابتهم بڤيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفي. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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