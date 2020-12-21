شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اسنا»: يتفقد مشروع تطوير ٢٠٠ منزل بنجع «الفوال» بقرية الدير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، ظهر الاثنين، الأعمال الجارية بمشروع تطوير نجع الفوال بقرية الدير بإسنا، والذي ينفذ في إطار البروتوكول الموقع من محافظة الأقصر.
ويهدف البروتوكول إلى محاربة الفقر والنهوض بمستوى معيشة سكان نجع الفوال وقرية الدير من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم الجيد وتنمية النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الأكثر احتياجا.
وخلال الجولة تم معاينة قطعة الأرض المقترح اقامة محطة رفع صرف صحي بها تخدم أهالي نجع الفوال والعمارات السكنية.
وأبدى جميع المسؤولين استعدادهم للتعاون وإنها كافة الإجراءات للصالح العام ولخدمة المواطنين.
وأكد نصير خلال الزيارة أن مركز ومدينة اسنا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال من أجل محاربة الفقر والنهوض بالمستوى معيشي للسكان وتوفير الحياة الافضل والمناخ الجيد، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النشاط الاقتصادي.
وخلال الجولة تم تفقد مركز الخدمات بنجع الفوال التابع لقرية الدير والذي يضم حضانة للأطفال تعمل بنظام تعليم منهج المنتسوري كما تم تفقد الاعمال الجارية بإعادة إحياء وإعمار أكثر من 200 منزل بنجع الفوال، ويتكون المنزل من هيكل خرساني وأساسات مسلحة مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب، حيث ان اغلب المنازل بالمنطقة غير آمنة ولا تصلح للسكن بما يهدف إلى إقامة سكن آمن وكريم للمواطنين.
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