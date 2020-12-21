شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اسنا»: يتفقد مشروع تطوير ٢٠٠ منزل بنجع «الفوال» بقرية الدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، ظهر الاثنين، الأعمال الجارية بمشروع تطوير نجع الفوال بقرية الدير بإسنا، والذي ينفذ في إطار البروتوكول الموقع من محافظة الأقصر.

ويهدف البروتوكول إلى محاربة الفقر والنهوض بمستوى معيشة سكان نجع الفوال وقرية الدير من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم الجيد وتنمية النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الأكثر احتياجا.

وخلال الجولة تم معاينة قطعة الأرض المقترح اقامة محطة رفع صرف صحي بها تخدم أهالي نجع الفوال والعمارات السكنية.

وأبدى جميع المسؤولين استعدادهم للتعاون وإنها كافة الإجراءات للصالح العام ولخدمة المواطنين.

وأكد نصير خلال الزيارة أن مركز ومدينة اسنا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال من أجل محاربة الفقر والنهوض بالمستوى معيشي للسكان وتوفير الحياة الافضل والمناخ الجيد، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النشاط الاقتصادي.

وخلال الجولة تم تفقد مركز الخدمات بنجع الفوال التابع لقرية الدير والذي يضم حضانة للأطفال تعمل بنظام تعليم منهج المنتسوري كما تم تفقد الاعمال الجارية بإعادة إحياء وإعمار أكثر من 200 منزل بنجع الفوال، ويتكون المنزل من هيكل خرساني وأساسات مسلحة مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب، حيث ان اغلب المنازل بالمنطقة غير آمنة ولا تصلح للسكن بما يهدف إلى إقامة سكن آمن وكريم للمواطنين.