شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن دعم مستشفيات شمال سيناء لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان عن دعم مستشفيات شمال سيناء بالأدوية والمستلزمات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وأكدت زايد خلال لقاءها مع أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة شمال سيناء علي تواصل أيفاد القوافل الطبية التي تشمل مختلف التخصصات إلي مستشفيات محافظة شمال سيناء. وطالب أعضاء المجموعة البرلمانية وزيرة الصحة بتوفير أسطوانات وخزانات أكسجين لمستشفيات المحافظة ، وتوفير وحدة معمل متكاملة لمسحة كرونا بدلا من سفر العينات خارج المحافظة ، وإعفاء مرضى الغسيل الكلوى من رسوم سيارة الإسعاف أثناء مواعيد جلسات الغسيل ، وتوفير صيانه متكاملة لوحدات الغسيل الكلوى ورفع كفاءتها ، والتعاقد مع فنى دائم لجهاز الدوبلير، وتوفير جهاز فصل الصفائح الدموية ، وتوفير صيانة متكاملة والمواد اللازمة لمعامل و أجهزة تحاليل الدم. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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