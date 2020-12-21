«تعهد والدها بحسن رعايتها».. «شرطة السويس» تعيد طفلة إلى أسرتها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من العثور على طفلة، 9 سنوات، دون أهليتها بدائرة القسم على الفور.

جرى تقديم الرعاية اللازمة لها، واتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها، وبالتوصل إلى والدها تم تسلمه الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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