شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» لعمال المساجد: أنتم حجر الزاوية بمواجهة كورونا وتحظون باهتمام الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، برفقة الشيخ سيد محمد محمود رئيس المساجد الحكومية اجتماعا بعمال مساجد إدارة أوقاف سمالوط، حيث تجمع العمال في مشهد حرص فيه الجميع على الحضور للاستماع إلى التعليمات الإدارية، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة والمديرية بشأن الإجراءات الاحترازية حفاظا على النفس البشرية التي هي من أهم مقاصد الشريعة.

أكد «عبدالرازق»، على استمرار غلق دورات المياه والالتزام بالكمامة وعدم السماح لأحد بخرق أو مخالفة التعليمات، وإخطار الإدارة فورا عند ملاحظة إية مخالفة، ما يستدعى التواجد الدائم في المسجد ومقر العمل، مؤكدا أن مخالفة التعليمات قد يؤدى إلى إنهاء الخدمة.

تابع وكيل وزارة أوقاف المنيا، أن العامل في المسجد يعتبر حجر الزاوية، ويحظى باهتمام قيادات الوزارة والمديرية والإدارة، وعلى العامل أن يكون على قدر المسؤولية خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب بذل كل الجهد وتضافر كل الجهود.