شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تفتتح قاعة محمد العلاقمي بـ«عسكرية العريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قاعة الشهيد محمد عبدالقادر العلاقمى بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش.

وأكد «رضوان»، أن القاعة مخصصة للاجتماعات والتدريبات، لافتا إلى وجود أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة والمواكبة للتحول الرقمى والتطور التكنولوجى الحديث.

أشار، أن الشهيد الطالب محمد عبدالقادر العلاقمي، استشهد إثر إصابته بمرض السرطان، وكان من الطلبة المتفوقين، ووالده أحد قيادات التربية والتعليم بشمال سيناء.

حضر حفل الافتتاح؛ محمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى وحنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية، ومنى أبوالمعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية، وعز عزازى وكيل إدارة العريش التعليمية، ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، ومحمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء بإدارة العريش التعليمية وأسرة الشهيد محمد عبدالقادر.