شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جغرافيا العمران: يوجد جهاز أمني قوي يساند الرئيس في القضاء على العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا حامد، أستاذ جغرافيا العمران جامعة عين شمس، إن الهجرة من الريف إلى المدينة يعتبر هجرة، وأصبحت ظاهرة في مصر منذ تعداد عام 1986، وأن الهجرة بدأت منذ تحول الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي.

وأضافت الدكتورة رشا حامد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن ارتفاع مستوى التعليم أحد أسباب الهجرة، حيث أن أولاد الفلاحين عندما يحصلون على قسط عالي من التعليم، يهجر الأرض الزراعية ويبحث عن فرص عمل أفضل، وأيضاً الزواج، ومرافقة الأهل، ويليها العمل والدراسة بنسب متفاوتة.

وأشارت إلى أن عدد المهاجرين من الريف إلى المدينة أصبحوا 3.6 مليون نسمة خلال عام 1986، ووصلوا إلى 4.6 مليون نسمة خلال عام 2006، موضحة أن مشروع تطوير الألف قرية هو مشروع مصر الأول جنبا إلى جنب مع تطوير العشوائيات.

ونوهت بأن هناك جهاز أمني قوي يساند الرئيس في القضاء على العشوائيات، وأن مشروع تطوير الألف قرية بدأ ببناء البنية التحتية ورصف الطرق، يليها الاهتمام بالخدمات، ثم رفع معدل دخل الفرد من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والانتهاء من تطويرها بنهاية 2024.