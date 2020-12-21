شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن «كورونا»: «الدولة تحاول أن تحافظ على صحة الناس وأكل عيشهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر اتخذت في الموجة الأولى لفيروس كورونا إجراءات متزنة، حافظت بها عبر التوازن بين صحة الناس ومسيرة الاقتصاد وعجلة الإنتاج بأقل الخسائر، ورغم ذلك تراجع معدل النمو وارتفعت البطالة وقتها ليس في مصر فقط بل العالم أجمع، لكن التأثر في مصر كان أقل كثيرًا بفضل هذا التوازن.

أضافت «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، مساء اليوم الإثنين: «الآن ونحن في ذروة الموجة الثانية الدولة لم تتخذ نفس الإجراءات الصارمة في الموجة الأولى، وتحاول جاهدة ببعض الضوابط أن تحافظ على صحة الناس وعجلة الاقتصاد وأكل عيش الناس».

أكملت: «الناس اللي كانت بتقول في الموجة الأولى مستعدين نعمل أي إجراءات احترازية تضعها الدولة بس نرجع للشغل تاني والحياة، نفس الناس دي نسيوا كل الإجراءات، والواضح إن فكرة وعي الناس مش موجودة ومفيش حد ملتزم لا في التجمعات ولا في المواصلات ولا في مراسم العزاء ولا على أي مستوى، الناس عايشة حياتها عادي جدًا».

وواصلت: «أنا لاأطالب بالإغلاق ولاتقسيم أجزاء من الجمهورية كنسب الإصابة وفقًا للقطاعات المختلفة بحسب بؤر الاصابة بكورونا، بس وعي الناس دي بقت قصة خلصت انتهت وولت، وكل ما أطالب به الرقابة المشددة على الإجراءات التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية».