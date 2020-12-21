شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتوعية بأمراض الشتاء وطرق الوقاية بـ«نخل» وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة الصحية بنخل بمنطقة وسط سيناء، ندوة تثقيفية حول التوعية ضد أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها، وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجرى تنفيذ الندوة في مدرسة التمريض بنخل بواسطة محمد نصر أبوالغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة.

واستعرضت الندوة أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها، بجانب خطورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمية التغذية السليمة لرفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم.