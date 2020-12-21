شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتوعية بأمراض الشتاء وطرق الوقاية بـ«نخل» وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت الإدارة الصحية بنخل بمنطقة وسط سيناء، ندوة تثقيفية حول التوعية ضد أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها، وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وجرى تنفيذ الندوة في مدرسة التمريض بنخل بواسطة محمد نصر أبوالغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة.
واستعرضت الندوة أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها، بجانب خطورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمية التغذية السليمة لرفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة للتوعية بأمراض الشتاء وطرق الوقاية بـ«نخل» وسط سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.