شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: سلالة «كورونا» الثانية أكثر انتشارا.. والأعراض تختلف بحسب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العلمية بوزارة التعليم العالى، إننا في الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، مطالبا المصريين بالتباعد وارتداء الكمامات والنظافة الشخصية، حتى تقل الاصابات، وشدد على أن أعداد الإصابات تزيد ولم تصل إلى أعداد الموجة الأولى.

وأضاف حاتم، خلال برنامج «حديث القاهرة» على القاهرة والناس: «لا نعرف ما إذا كانت السلالة الثانية دخلت مصر أم لا، ولكن التسلسل الجينى في السلالة الثانية، أظهرت أنها أكثر انتشارا ولكنها أقل شراسة».

وتابع: «الأعراض تختلف بحسب الطقس، ففى الصيف كان هناك القيء والإسهال، ولكن في الشتاء، تظهر الأعراض التنفسية، وكذلك ازدياد درجة الحرارة».

وأردف: «التحور الجديد بعيد عن البروتين الذي يستخدم في اللقاحات، وبالتالى لا مشكلة من اللقاحات، وجميعها تعمل بنفس الكفاءة، أما الدولة، فأعلنت أنها ستبدأ بالتطعيم، بداية من الأطباء، ثم المعرضين للخطر، مثل كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة».

واستطرد: «كورونا من الأمراض التي لديها متلازمة ما بعد كورونا، فالمريض قبل الإصابة يختلف عن الإصابة بعدها، ونسبة الجلطات تزداد».