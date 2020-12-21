شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى مطروح: تعقيم المدارس والإذاعة والمحكمة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير إذاعة مطروح الإقليمية ومدارس الثانوية العسكرية والعوام والتجريبية لغات والشولحي والمنشآت الشرطية ومجمع المحاكم في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد «جاب الله»، استمرار تطهير أماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة، للقضاء على الحشرات والأوبئة حفاظا على الصحة العامة، موضحا التنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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