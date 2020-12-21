شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قررنا رفع الغياب «عشان الناس تبطل تعملنا هاشتاجات وتريندات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن رفع الغياب لايعني تعليق الدراسة، مؤكدًا رفضه لاستخدام مصطلحات مثل إلغاء أو حذف أو تعليق لدى تناول أخبار التعليم.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، مساء الاثنين: «كل اللي عملناه في قرار رفع الغياب إختياريًا استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية للفيروس عبر ترك الاختيار لولي الأمر إما أن يكمل الطالب الدراسة عبر المدارس فهي مفتوحة ولن تغلق أو ذاتيًا عبر المنزل فهذا أيضًا خيار نحترمه، كما أتحنا للطلبة كافة المصادر البديلة».

وأكمل شوقي: «عملنا كده عشان الناس تبطل تعملنا هاشتاجات وتريندات تدعو لغلق المدارس بدعوى الخوف على الصحة وأنها أهم من التعليم ومن ثم وجهنا بهذا القرار الذي يترك حرية ذهاب الطلبة للمدارس وفقًا لرغبة ولي الأمر الشخصية وخشيته على أولاده ومن ثم تطبيق القرار على نفسه وأسرته دون أن يفرضه على الدولة بالهاشتاج لكن اللي عاوز يحضر ويشارك أهلًا وسهلًا به».