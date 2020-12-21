الأوقاف: يجب على الإمام دراسة علم النفس والاجتماع والسوشيال ميديا لتطوير مستواه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة بين مصر والسودان فى أكاديمية الأوقاف الدولية يساهم في تحقيق التفاهم والتوافق فيما بين البلدين .
وأضاف متحدث وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامي احمد أبو زيد، أن الفقه يعنى التيسير بناء على دليل، مؤكدا أن هناك تركيزا شديدا على مواجهة الأفكار التى تدعو إلى التطرف والتدريب فى أكاديمية الأوقاف الدولية يعتمد على عدد من المحاور وأهمها بناء الشخصية .
وأوضح حسن أن هناك علوما يجب على الإمام دراستها ومنها علم النفس وعلم الاجتماع والحضارة الإنسانية ودورات فى الحاسب الآلى والسوشيال ميديا وهذا لتطوير مستوى الأئمة .
وتابع قائلا إن الإمام يجب أن يكون علي وعي وفكر مستنير وهذا لن يحدث إلا عن طريق بث روح التعلم في الإمام والتحصيل المستمر.
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