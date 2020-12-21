شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى بريطانى: التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية اللقاح مع سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن النوع المهجن من الفيروس ليس أخطر من النوع الذي تعرفنا عليه من قبل، وأن التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية تعامل اللقاح مع السلالة الجديدة للفيروس ببريطانيا.

وأضاف كايد عمر، خلال لقائه عبر سكايب من لندن مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الحكومة فى لندن اضطرت إلى إعادة الإغلاق بالدرجة الرابعة وهي درجة قبل حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه لا يصح الخروج إلا لأسباب صحية أو أسباب طارئة، ولا يمكن لأكثر من شخصين أن يتقابلوا في الشوارع العامة أو المنزل.

وأوضح أن هذه الفترة كانت فترة تخفيف الحجر الصحي، خاصة مع بداية أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، ولكن طالبت الحكومة من المواطنين البقاء في المنازل وإغلاق كافة المحال والمطاعم.