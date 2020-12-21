شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الرئيس السيسى يجرى مقابلات كل 3 شهور مع مديرى المدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مقابلات كل 3 شهور مع مديري المدارس اليابانية و يطلع على التقارير الخاص بهم، مضيفا، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا طلبات كثيرة للإلتحاق بالمدارس اليابانية، متابعا أن منظومة المدارس اليابانية منضبطة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن لدينا 40 مدرسة يابانية فى 20 محافظة وسنصل لكل المحافظات، لافتا إلى أن اقنعنا أولياء الأمور بأسلوب العمل داخل المدارس اليابانية.

وعلى جانب آخر، نبهت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أولياء الأمور بارتداء كل الطلاب Face Shield وذلك حرصاً منا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والمعلمين بسبب فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عاما- بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب ( من هم أقل من 12 عاما ) بارتداء واقي الوجه حفاظا على صحتهم وسلامتهم.