شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى: 900 ألف من الطلاب سجلوا على "حصص مصر"..ونستهدف مساعدة كل من يرغب فى التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أكثر من 900 ألف طالب وطالبة سجلوا على منصة "حصص مصر"، موضحا أن اليوم شهد تسجيل أكبر عدد من الحضور فى المدارس رغم إعلان رفع الغياب بالأمس.

وفيما يتعلق بالقنوات التعليمية والمنصات الرقيمة، أوضح الوزير فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها فى إنتاج القنوات لتوفير المناهج للطلاب عبر شاشاتها، بجانب زيادة المحتوى التعليمى على "بنك المعرفة"، مؤكدا فى السياق ذاته، أن هناك مصادر تعلم ذاتى تم توفيرها للطلاب بشكل كبير، لاستكمال العملية التعليمية من المنزل لمن يرغب فى ذلك الأمر، وهى تغطى المناهج من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة.

وأوضح الوزير طارق شوقى، أن الوزارة تستهدف مساعدة كل من يرغب فى التعلم حتى إنه تم فتح الباب أمام أولياء الأمور، مشيرا إلى أن هناك مساعى كبيرة لاستكمال العامة لاستكمال المحتوى التعليمي بجانب التقييم العادل لكل الطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى بداية الشهر الجارى، عن اتاحتها منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، لطلاب المرحلة الثانوية والتى توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن الحصص يقدمها معلمين خبراء فى مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوى المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.