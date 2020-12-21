شكرا لقرائتكم خبر عن العدوى: السلالة الجديدة لكورونا لم تصل مصر..والتحور الجينى للفيروسات أسلوب حياة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن الكثير من المصريين استهانوا بالإجراءات الاحترازية في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، في فبراير 2020.
وعن زيادة الأعداد، قال: "فى الوقت الحالى ما يحدث فى مصر ليس سلالة جديدة، ولكن هى موجة ثانية من الفيروس.. ودائما فى فصل الشتاء تنتعش الفيروسات مرة أخرى، والسلالة الجديدة للفيروس لم تصل مصر حتى الآن، وقد تصل أو لا تصل وهذا بأيدى المصريين".
وأضاف العدوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى تامر أمين، أنه بسبب استهانة المصريين جعل الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات المشددة لحماية الشعب من خطر فيروس كورونا فى الفترة الماضية، إلى أن وصلت إلى الإغلاق التام الذى أثر بنسبة كبيرة جدا فى مصر فى احتواء الفيروس، مبينا: "هذا الاحتواء خلق لدى المواطن المصرى شعور بالمسئولية، بداية من النزول من المنزل للضرورة القصوى".
وأشار الدكتور عادل العدوى، إلى أن التحور الجيني للفيروسات هو أسلوب حياة فى عالم الفيروسات، مطالبا بضرورة التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية بعد زيادة أعداد الإصابات بكورونا مع بداية فصل الشتاء.
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