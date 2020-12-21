شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفى وجود بؤر مرضية للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صحة الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن المحافظة تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية والتى يجعلها تتسم بالبعد الوقائى عن بقية محافظات مصر وأن الخبر عار تماما عن الصحة.

وفي نهاية البيان، ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.