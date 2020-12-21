شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم الفيروسات: زيادة حالات الإصابة جنوب إنجلترا جاء بمحض الصدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام حسين، أستاذ الفيروسات، إن الفيروس المتحور لم يتم رصده في الولايات المتحدة حتى الآن، ولكنه يوجد في بريطانيا والدنمارك، ومازلنا نتابع الموقف، لافتا إلى أن السلالة الجديدة هي توصيف غير دقيق، وإنما هي تحور لفيروس كورونا وليس فيروس جديد.

وأضاف الدكتور إسلام حسن، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن السلالة الجديدة لديها 17 طفرة، مشيرا إلى أن الفيروس المتحور به خاصية متأصلة في الفيروسات جميعاً، وهي زيادة ارتباط الطفرات مع كفاءة الخلية، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى سرعة الانتشار.

وأشار إلى أن معدل الطفرات في فيروس كورونا أقل كثيرا من الطفرات الموجودة في فيروس الانفلونزا، موضحا أن أول بداية ظهور الفيروس المتحور كان في شهر سبتمبر، حيث يوجد زيادة في عدد الحالات وأصبح يوجد 400 حالة في كل 100 ألف إصابة.

ونوه بأن ازدياد معدل الإصابات في انجلترا كان بالصدفة، خاصة أنه قابل على الانتشار بسرعة أكبر من المعتاد في أماكن أخرى، وهذا لا ينفي احتمالية تغيير في خصائص فيروس كورونا.