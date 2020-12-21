شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد سيارات ومعدات النظافة لإعادة دخولها الخدمة بعد صيانتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الاثنين، اصطفاف عدد من سيارات مكبس ولوادر وقلاب التي تم إجراء أعمال الصيانة العامة والإصلاح لها، ضمن المرحلة الثانية لبرنامج وخطة الصيانة لسيارات ومعدات جهاز النظافة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، لتحسين أداء العمل بالأحياء وجهاز النظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع.

وأكد المحافظ أن هذه المعدات والسيارات كانت معطلة وصدر قرار لتكهينها وخروجها من الخدمة والتجهيز لبيعها.

وأشار صقر إلى أنه تم الاتفاق على متابعة وصيانة المعدات من قبل الشركة المنفذة للإصلاح لضمان استمرارعمل المعدات والسيارات بحالتها الفنية الجيدة.

وقدم المحافظ الشكر للعاملين بورش المحافظة والشركة المنفذة للأعمال علي جهودهم في اعمال صيانة للسيارات والمعدات.