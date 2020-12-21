شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلات مصر للطيران غدًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة مصر للطيران، التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة للمحافظة على صحة وسلامة الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.

وأعنلت مصر للطيران عن تسيير 48 رحلة جوية غدا الثلاثاء، إلى كل من بيروت، وبغداد، ولاجوس، وندجامينا، وتونس، وأبوجا، ولندن، ودوالا، وباريس، وموسكو، وإسطنبول، ودبي، وأمستردام، وروما، وأثينا، وفيينا، وفرانكفورت، وبودابيست، وعمان، والبحرين، والخرطوم، ونيروبي، وأبوظبي، وأديس أبابا، وإربيل، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.