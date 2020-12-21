شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد سريان منح شهادة الآيزو العالمية لجامعة سوهاج للعام الثالث على التوالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن تجديد سريان منح شهادة المنظمة العالمية للقياس الأيزو 9001 : 2015، المعتمدة من الهيئة الوطنية المصرية للجودة في نظام العمل بالإدارت المركزية، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

جاء ذلك اليوم خلال إجتماعه مع أعضاء إدارة التطوير وتقييم الأداء بالإدارة المركزية، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد، والدكتور جمال سرور مدير الإدارة.

وهنأ رئيس الجامعة، قيادات الجامعة وجميع القائمين بالعمل في الهيكل الإداري بالإدارة المركزية، علي إصرارهم النجاح في تجديد ثقة الشركة المانحة لشهادة الأيزو للسنة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يؤكد مدي التزام العاملين بتطبيق كافة الإشتراطات والتوصيات لاستيفاء معايير تميز النظام الإداري، مقدماً شكر خاص لأعضاء إدارة التطوير وتقييم الأداء علي مجهوداتهم الملحوظة والهامة في هذا الشأن.

وقال الدكتور جمال سرور، أن شهادة الأيزو9001 : 2015، تعد واحدة من أكبر الشهادات العالمية في مجال مراجعة النظم الإدارية، وتقوم علي التأكد من استيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري، منوها بأن الجامعة استطاعت تخطي العديد من المراحل لتطوير العمل الإداري، وذلك وفقاً لاستراتيجية منظمة بالإستعانة بمجموعة من الإستشاريين والخبراء في مجال التدريب، وكذلك اختيار كوادر إدارية متميزة للقيام بمهام المراجعة الداخلية، من أجل الوصول للتجديد السنوي عن استحقاق وجدارة.